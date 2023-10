Encanto | Disney starebbe cercando modi diversi di espandere il franchise

Leggi su movieplayer

(Di martedì 17 ottobre 2023) Dopo il grande successo ottenuto in streaming dal film d'animazione,vorrebbeil. Nonostante sia stato un grande successo per la, non è mai stato confermato un sequel di, ma adesso lo studio sarebbe intenzionato ailin maniera originale. In una recente intervista, il produttore Yvett Merino ha lasciato intendere che lasta lavorando per "il". "Stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri amici dell'editoria e dei prodotti di consumo per assicurarci che ci siano sempre diverse idee, esigenze e desideri per mantenere vivo il progetto", ha dichiarato Merino in un'intervista a The Direct. "Non ho nulla di ufficiale da dire, ma amo ...