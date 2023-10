Empoli | l’agente di Caprile | «Vuole dimostrare che in Serie A può far bene e sta lavorando duro»

Leggi su calcionews24

Graziano Battistini, agente del portiere di proprietà del Napoli in prestito all'Empoli, Elia Caprile, ha parlato del momento del suo assistito a Radio Crc. PAROLE – «Si è fatto male per cui non sta giocando. Ora si è rimesso in pista eche inA può fare staper riprendersi il suo posto. I fatti oggi dicono che è adtornare subito in pista, poi vedremo cosa accadrà in futuro».