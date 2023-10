Emanuel Lo | addio a Giorgia triste e inaspettato | “Ci siamo separati” | Nessuno se lo aspettava

Leggi su howtodofor

(Di martedì 17 ottobre 2023)Lo eall’inizio della loro relazione .Il coach di Amici ha raccontato cosa è accaduto tra lui e la sua storica compagna, madre di suo figlio. Il coreografo e la cantante hanno deciso di interrompere la loro relazione: lo ha raccontato il coreografo e coach di Amici durante una lunga intervista nel salotto di Verissimo. Ha spiegato cosa è accaduto e e come stanno oggi le cose. Sono da sempre considerati come una delle coppie più belle e longeve del mondo dello spettacolo, ma anche loro sono stati colpiti dalla forte crisi che arriva inesorabile dopo tanti anni insieme. I due si sono conosciuti sul set di un videoclip di: lui aveva già perso la testa per la cantante, la quale era convinta che lui fosse troppo bello per poter avere un interesse per lei. L’amore è sbocciato ...