Ellen Greenberg | trovata morta con 20 coltellate | ma per i giudici è suicidio

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 17 ottobre 2023)aveva 27 anni quando il suo fidanzato scoprì il suo corpo martoriato da 20disteso a gambe divaricate sul pavimento della cucina del loro appartamento di Filadelfia, il gennaio 2011. Secondo le indagini,ricevette ben 10alla schiena e altre 10 al collo. In un primo momento, la morte difu classificata come omicidio, ma in seguito fu incredibilmente riclassificata come. Non c’erano infatti segni effrazione sulla porta di casa, che era chiusa dall’interno. Questo evento ha segnato l’inizio di una lunga e dolorosa missione durata ben 12 anni da parte dei suoi genitori, che hanno cercato instancabilmente di ottenere giustizia per la loro amata figlia. Sono infatti sempre stati fortemente convinti che sia stata ...