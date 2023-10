Eliminato Grande Fratello | chi vuoi salvare tra Grecia | Rosy | Valentina e Samira? Il SONDAGGIO

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 17 ottobre 2023) Nuovoper l’del, che sarà svelato nella prossima puntata del 19 ottobre. ChitraColmenares,Chin,Modini eLui? E’ questa la domanda che viene rivolta ai telespettatori dopo la puntata di ieri 16 ottobre, ricchissima di colpi di scena. In fondo alla pagina, come... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.