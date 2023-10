Elezioni Polonia | PiS primo partito ma coalizione Tusk sfiora il 54%

(Di martedì 17 ottobre 2023) (Adnkronos) – I risultati definitivi delledi domenica inconfermano che il PiS è il, ma che ladell'opposizione guidata dall'ex premier Donaldil 54%. Secondo i dati, ilDiritto e giustizia al governo ha ottenuto il 35,4% dei voti. Il secondoè la Piattaforma civica di, che ha il 30,7%, seguita daldella Terza Via, con il 14,4% e dalla Sinistra, con l'8,6%. In totale laeuropeista arriva al 53,7%. Ultimo ildi estrema destra Confederazione, con il 7,2% dei voti. I motivi che potrebbero spiegare l'affluenza record registrata allepolacche e ...

...non sarà tradita". Un'ammissione di sconfitta. Peraltro il PiS non è riuscito nemmeno a superare il referendum preteso dal governo, e boicottato dall'opposizione, in abbinata con le(...

Polonia, l'opposizione filo-Ue verso la maggioranza - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

Elezioni in Polonia, spoglio dei voti al 76%. Il Pis ha il 37% ma la coalizione di Tusk è al 51% ed esulta: “… La Stampa

Il partito conservatore, attualmente al governo, risulta primo ma non basta. L'opposizione, guidata dall'ex presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, esulta: "La Polonia ha vinto, la democrazia h ...La campagna elettorale a Varsavia ha passato una linea rossa: nel cuore dell’Europa, la regista Agnieszka Holland ha subito un linciaggio politico per il suo “Green Border”, premiato a Venezia ...