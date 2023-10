Eletti 8 nuovi membri del CIO | aumenta la rappresentanza femminile

Leggi su oasport

(Di martedì 17 ottobre 2023) Nell’ultima giornata della 141ma Sessione del CIO, che si concluderà oggi a Mumbai, in India, sono statiottodel CIO, quattro donne e quattro uomini, che portano laal 41,1%. Il numero totale deidel CIO sale così a 107. IDEL CIO Yael Arad (Israele), ex judoka, è stata la prima medaglia olimpica israeliana, con l’argento ai Giochi Olimpici di Barcellona 1992. È stata nominata presidente del Comitato Olimpico Nazionale di Israele nel novembre 2021, diventando la prima donna a ricoprire la carica. Balázs Fürjes (Ungheria), è membro della Commissione di coordinamento del CIO per i Giochi della XXXV Olimpiade, Brisbane 2032. Fürjes ha anche presieduto la candidatura ai Giochi Olimpici di ...