Edoardo Donnamaria | un gesto social scatena una polemica | arriva la replica

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 17 ottobre 2023), la copertina del nuovo singololadell’artista su Twittersta procedendo la sua carriera con nuovi progetti. Il giovane ex gieffino dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip ha pubblicato l’inedito “Piccolo sole” riscuotendo un clamoroso successo. Il brano in poco tempo è diventata una hit che ha fatto sognare e cantare intere generazioni per tutta l’estate.intanto negli ultimi mesi oltre a girare l’Italia ha lavorato su nuovi inediti ed infatti tra pochi giorni tutti potranno ascoltare “Come il mare. E’ un periodo ricco di sorprese e progetti per l’amato, i suoi fan lo supportano in tutto e per tutto e sono sicuri di ...