Ecuador-Colombia | qualificazioni Mondiali | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di martedì 17 ottobre 2023)è una gara valida per il girone sudamericano di qualificazione ai prossimie probabiliCinque punti dopo tre giornate e terzo posto in classifica momentaneo per la, che ovviamente non dovrebbe avere chissà quali particolari problemi a prendersi una qualificazione al prossimo Mondiale. La squadra ospite, però, dopo un avvio importante, adesso è impegnata sul difficile campo dell’. Uscire indenni manderebbe un segnale importante. Hincapie dell’(Lapresse) – Ilveggente.itTre punti in altrettante uscite invece per i padroni di casa, frutto di una sconfitta e di due vittorie. L’ha già scontato i tre punti di penalizzazione e sogna il sorpasso. ...