Ecco la star del calcio che tifa Hamas | scandalo e vergogna | cos' ha pubblicato

(Di martedì 17 ottobre 2023) Giovedì sera, l'esterno della Nazionale dialgerina Youcef Atal, che gioca nell'Ogc Nizza, squadra che milita nella Ligue 1, pubblica una foto sul suo account Instagram subito dopo la vittoria della sua squadra contro Capo Verde. Nello scatto, il calciatore ha una sciarpa attorno al collo su cui c'è scritto: “Palestine will be free”, la Palestina sarà libera. Passano pochi secondi e appare un altro post: un video del predicatore islamista palestinese, Mahmoud al-Hasanat, in cui quest'ultimo invita Allah a far passare «una giornata funesta agli ebrei». È bufera in Francia contro il giocatore algerino del Nizza, Youcef Atal, per aver condiviso un video di odio antisemita a pochi giorni dall'offensiva terroristi ca dicontro Israele e in un momento in cui Parigi sta prendendo una serie di misure per evitare a tutti i costi l'importazione del ...