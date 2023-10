È sempre mezzogiorno | gaffe in diretta di una concorrente | Antonella Clerici incredula

Leggi su chenews

(Di martedì 17 ottobre 2023) Durante Èè rimasta stupita da un’incredibiledi una: minuti intensissimi. Dopo alcuni giorni di pausa di Èa seguito dell’influenza di, il programma è tornato in onda mostrando non solo le sue tante ricette ma anche unache ha sorpreso tutti, in primis la storica conduttrice.di una telespettatrice in È– Fonte foto screenshot RaiPlay – CheNews.itLa singolare vicenda è avvenuta mentre lasi apprestava a rispondere ad unaper il gioco del bonsai, qui la persona è chiamata ad ...