È ora di tagliare la testa al serpente

(Di martedì 17 ottobre 2023) Quando nel centro di Bruxelles, il cuore dell'Unione europea, cadono gli innocenti sotto i colpi di kalashnikov, quando nessuno si sente più al sicuro in un continente che ha fatto della libertà e della tolleranza la sua bandiera, quando un popolo avverte istintivamente di doversi guardare le spalle, nascondersi, coprire i simboli del proprio credo, cambiare ogni sera la via del ritorno a casa, significa che il nemico è già qui. Le regole che la comunità ebraica di Milano ha consigliato ai suoi membri sono un memento: la guerra di Hamas non è lontana, non è un video su TikTok dove si confondono il vero e il falso, è un rischio concreto presente- che può colpire nelle nostre città. In gran parte dell'opinione pubblica c'è un enorme distacco tra quello che accade e quello che viene percepito, tanti non hanno compreso quanto sia grave lo scenario della guerra e quali siano le ...