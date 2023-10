E’ morta a 38 anni Tabby Brown | la modella ex fidanzata di Mario Balotelli

(Di martedì 17 ottobre 2023) E’a 38exdei calciatorie Raheem Sterling. La notizia ha scosso il mondo dello spettacolo: la causa del suo decesso non è stata specificata. Lo riporta il ‘The Sun’, ricordando che lae l’ex attaccante dell’Interavevano avuto una storia d’amore nel 2011. I due si erano conosciuti in una discoteca eBrawn aveva detto al Mirror di essersi “davvero innamorata” dell’ex centravanti del Manchester City. Dopo, la exha avuto anche una storia con l’attaccante inglese Raheem Sterling. Nel corso della sua carriera, aveva lavorato comecon importanti ...

all'età di 38la modella Tabby Brown , famosa in Inghilterra per aver partecipato al reality televisivo The Bachelor e in passato anche fidanzata di calciatori quali Raheem Sterling e Mario ...

Tabby Brown, la modella ed ex fidanzata di Balotelli morta a 38 anni Sky Tg24

È morta Tabby Brown, modella di Playboy ed ex di Mario Balotelli ... Fanpage.it

L'ex modella di Playboy Tabby Brown è morta a 38 anni: «Mi ero davvero innamorata di Balotelli, ma ho chiuso: aveva troppe donne. Non era mai stato mollato» ...Sorso La tragedia si era verificata a giugno di tre anni fa, quando Rosalba Scognamiglio, 82 anni, originaria di Napoli ma residente a Sorso da una vita, era morta in seguito a un caduta all’interno d ...