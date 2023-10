Dybala punta l’Inter e Mourinho spera! Momento verità fissato – Sky

(Di martedì 17 ottobre 2023)corre veloce verso. L’argentino, infortunatosi al ginocchio, vuole esserci il 29 ottobre a San Siro per la sfida contro i nerazzurri, ma secondo le ultime di Paolo Assogna su Sky Sport non è così semplice. Di seguito gli aggiornamenti da Trigoria RECUPERO – Paulopuò farcela per? L’argentino, secondo Paolo Assogna, sta lavorando molto bene ma non è detto possa esserci il 29 ottobre a San Siro: «Il recupero va bene, ha superato la fase dello spavento successiva al trauma al ginocchio. L’argentino sta lavorando individualmente ma sta andando molto bene il recupero, nei primi giorni della prossima settimana effettuerà una nuova risonanza e lì capirà se a metà settimana potrà lavorare con il gruppo. Qualora riuscisse a fare qualche allenamento con la squadra, il 29 sarà convocato per la sfida ...

Ancora out Smalling, Llorente, Renato Sanches, Pellegrini e. Specialmente per gli ultimi due il ritorno in campo avrà tempi più lunghi: il capitanoil derby del 12 novembre, l'argentino ...

Roma, Dybala punta l'Inter: ginocchio sgonfio e lesione meno grave - Sportmediaset Sport Mediaset

Roma, Dybala spinge verso l'Inter: l'attaccante punta a essere ... L'Interista

L'argentino è diviso tra palestra e terapie per andare almeno in panchina a San Siro. Niente Monza e Slavia Praga ...Prima della sosta Nazionali è arrivata una brutta notizia per la Roma con l'infortunio di Paulo Dybala che ha dovuto fare i conti con un ko pesante al ginocchio ...