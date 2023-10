Due arresti a Milano | “sono affiliati all’Isis” Minacce alla premier Meloni e Israele

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 17 ottobre 2023) All'apparenza erano perfettamente integrati nella società italiana, in realtà eranoall'Isis e sul web facevano azione di proselitismo per lo Stato Islamico, esaltando la jihad e incitando all'uso delle armi. Inoltre si scambiavano messaggi e chat conpesanti nei confronti di importanti organi istituzionali, a compresa la presidente del consiglio Giorgia, e dello stato di. Quanto è bastato per far scattare la duplice accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo e di istigazione a delinquere con finalità di terrorismo. In manettefiniti due egiziani, residenti da molti anni nell'hinterland milanese: un piccolo imprenditore edile nato nel 1974 e arrivato in Italia nel 2008, in possesso di un permesso di soggiorno di lunga durata, e un muratore ...