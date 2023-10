Due anni di Manfredi sindaco a Napoli Si dà la sufficienza da solo

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 17 ottobre 2023) “Un’ottima”. IlGaetanousa un ossimoro per darsi il voto da, dopo due. Ieri, dopo numerose sollecitazioni e critiche per l’allergia ad incontrare i giornalisti, ha convocato la stampa e recitato l’elenco delle cose fatte in questa prima parte del suo mandato amministrativo. Ne è venuta fuori una brochure di 24 pagine dove trovano spazio progetti, risorse tutteda vedere e zero autocritica sull’accusa di una sorta di distacco “accademico” dalla città, con l’immancabile scaricabarile sulle precedenti amministrazioni per tutte le cose che persino a distanza di duenon si sono cominciate da affrontare. Primo bilancio per la giunta. Bene debito e Pnrr, un disastro bus e rifiuti Il ...