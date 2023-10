Dpb | manovra unisce sostegno economia e rientro del deficit

(Di martedì 17 ottobre 2023) "Ladi bilancio per il prossimo triennio 2024 - 2026 continuerà ad essere orientata a princìpi di prudenza, cercando il giusto equilibrio tra l'obiettivo di fornire ilnecessario all'...

"Ladi bilancio per il prossimo triennio 2024 - 2026 continuerà ad essere orientata a princìpi di prudenza, cercando il giusto equilibrio tra l'obiettivo di fornire il sostegno necessario all'...

Cdm, approvato il disegno di legge di bilancio: conferma del taglio del cuneo e riforma Irpef Il Sole 24 ORE

Approvato ddl bilancio: Giorgetti, priorità lavoratori con redditi bassi ... MEF

Il Consiglio dei ministri (n. 54) ha approvato nella giornata di ieri il disegno di legge di bilancio 2024-26 (Legge di Bilancio 2024).Legge di bilancio da 24 miliardi: interventi per la famiglia, taglio al cuneo fiscale, 3miliardi in più per la sanità, rivalutazione per le pensioni. Canone Rai scende a 70 euro ...