Dove guardare Inghilterra-Italia in streaming e tv

Leggi su rompipallone

(Di martedì 17 ottobre 2023) Qualificazione Euro 2024, l’dovrà sfidare l’. Di seguitoè possibile vedere la partita e tutto ciò che c’è da sapere. Dopo aver vinto sabato 14 contro il Malta a Bari per 4 a 0 con il gol di Bonaventura, doppietta di Berardi e gol di Frattesi, l’si prepara già alla prossima partita destinazione Londra per sfidare l’. Vinti tre punti importanti contro il Malta per la nazionale di Spalletti che agganciano così l’Ucraina al secondo posto avendo entrambe le squadre dieci punti, a soli 3 punti di distacco con l’, 13 punti, prima in classifica. Fondamentale, quindi, sarà la partita contro l’a Wembley martedi 17 ottobre alle 20.45 per provare a raggiungerla in vetta alla classifica. Per gli azzurri è un ...