Dopo aver occupato la Rai | ora il governo Meloni vuole farla sprofondare

(Di martedì 17 ottobre 2023) O ilsta allestendo una trappola ai danni di Viale Mazzini o sta prendendo in giro tutti. In entrambi i casi questa non è una bella storia. Con la riduzione del canone Rai in bolletta da novanta a settanta euro, prevista dalla legge di Bilancio varata ieri dal Consiglio dei ministri, la televisione pubblica rischia una crisi potenzialmente catastrofica. Non siamo in grado di fare calcoli precisi ma per le casse già disastrate dell’azienda radiotelevisiva di Stato l’ammanco dovrebbe essere di molte decine di milioni. Un buco serio per di più in un anno pari, il 2024, uno di quelli in cui non si disputano Mondiali di calcio o come in questo caso le Olimpiadi che storicamente fanno perdere al servizio pubblico un sacco di soldi. La nuova botta significherebbe tagli ovunque, al personale, alle infrastrutture, alla produzione. Per i nuovi ...