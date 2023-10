(Di martedì 17 ottobre 2023) "che lavorano dal 1°settembre ad oggi ancorarata stipendiale di settembre e ottobre. Parliamo di personale che regolarmente svolge il proprio lavoro dal 1°settembre e che ad oggi non risulta pagato per la prestazione lavorativa": loCristiano Di DonnaUilrua di, che definisce il fatto inaccettabile. L'articolo .

Per questo intende selezionare risorse, ancheesperienza, da poter formare per l'utilizzo dei ... che si svolgeranno in azienda e saranno tenute da espertidel settore. La società ...

Docenti senza stipendio, c’è chi a 50 anni chiede i soldi alla mamma pensionata per andare avanti: la denuncia della Uil Scuola Firenze Orizzonte Scuola

La storia di Marika, docente e modella: “Specializzata, ma senza cattedra. Ho speso 10mila euro in pochissimo tempo per la mia formazione, costi troppo elevati così viene meno la meritocrazia” [INTERVISTA] Orizzonte Scuola

È un quesito che ricorre spesso. Capita infatti che il personale fruisca di permessi, congedi o comunque assenze tra loro diverse giuridicamente senza soluzione di continuità. È legittimoIn una scuola di Vallo della Lucania uno studente di 15 anni ha sparato alla professoressa di sostegno utilizzando una pistola a pallini ...