Distrutta in incendio doloso auto della sorella di Rino Gattuso

L'automobile di Ida Gattuso, sorella di Rino, ex calciatore ed attuale allenatore dell'Olympique Marsiglia Rino, é rimastain undi natura dolosa messo in atto la scorsa notte da persone non identificate a Corigliano - Rossano, in provincia di Cosenza. Ida Gattuso é stata in passato consigliere comunale ...

