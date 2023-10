Disegnati dagli amici stilisti | ripercorrono i momenti più iconici della sua carriera E lei è ancora | semplicemente | favolosa

Leggi su iodonna

(Di martedì 17 ottobre 2023) It’s a Celebration. Il tour di concerti mondiale di Madonna ha preso il via in Inghilterra: e nei prossimi mesi, il Celebration World Tour terrà impegnata la Regina del pop da una parte all’altra del globo. 78 giorni, 15 Paesi diversi, 38 città tra Europa e Nord America (compresa l’Italia e Milano: le date da segnare in agenda, 23 e 25 novembre) e una sfilza di vestiti al cardiopalma, com’è prassi per la cantante. E considerato che lo spettacolo riporta sul palcoscenico i suoi ben quattro decenni di successi, il guardaroba studiato dai costumisti Eyob Yohannes e Rita Melssen non poteva esimersi dall’ispirarsi proprio ai, lato fashion,sua. ...