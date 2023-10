Diretta Inghilterra - Italia 3 - 1 | non basta Scamacca | Spalletti ko LIVE

(Di martedì 17 ottobre 2023) Duro ko per l 'di, che crolla contro l'a Wembley per 3 - 1 . L'8ª giornata delle qualificazioni ad Euro 2024 complica il percorso degli azzurri, che ora dovranno ...

...la Macedonia del Nord e un pareggio contro l'Ucraina basterebbero agli uomini di Spalletti per una qualificazione. Gli Azzurri erano però scesi in campo per vincere anche contro l',...

Diretta Spalletti: segui interviste e conferenza stampa dopo Inghilterra-Italia LIVE Corriere dello Sport

Inghilterra-Italia: dove vederla in diretta tv e streaming, formazioni ufficiali la Repubblica

22.41 - FINISCE QUI! L' Inghilterra rimonta e batte 3-1 l'Italia grazie alla doppietta di Kane e al gol di Rashford che vanificano la rete di Scamacca. Con questo successo gli inglesi volano all'Europ ...Inghilterra invece qualificata da prima nel girone. 77' - GOL! TRIS DELL'INGHILTERRA! Harry Kane trova la doppietta personale e il terzo gol dell'Inghilterra dopo l'errore di Bastoni che lascia il ...