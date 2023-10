Dimensionamento scolastico | la parola passa ai sindaci | martedì nuovo incontro

Leggi su anteprima24

(Di martedì 17 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti I tagli alle dirigenze scolastiche ci saranno, ma occorrono la logica e la solidarietà per salvaguardare sino a fondo le autonomie delle scuole sannite. È questa conclusione cui è giunto il Tavolo tecnico riunito in Provincia che però ha invocato a gran voce una risposta della politica. È così il prossimo24 ottobre sempre alla Rocca dei Rettori sono convocati iche dovranno proporre una bozza di pianoalla Regione Campania. Il fatto è che gioca sui numeri: occorrono 960 alunni per salvare le dirigenze scolastica: questo dicono le norme, ma c’è spazio per lavorare per quote inferiori di studenti iscritti tenendo conto del territorio montano, dei trasporti spesso inesistenti, delle strade impossibili. Presso la Sala Consiliare della Provincia di Benevento si è svolta la riunione ...