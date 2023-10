Diffidati Inghilterra-Italia | azzurri a rischio squalifica in vista della Macedonia del Nord

(Di martedì 17 ottobre 2023) Un giocatoreNazionale figura nell’elenco deiprima di, match valido per le qualificazioni a Euro 2024, e pertanto è aindel successivo appuntamento per glicontro ladeldi novembre. Si tratta di Giovanni Di Lorenzo, che ha già rimediato un cartellino sia contro gli inglesi all’andata che contro Malta sempre all’andata e che per questo motivo risulta ora aqualora dovesse essere ammonito a Wembley in tal caso, il capitano del Napoli salterebbe la sfida interna contro i macedoni per poi tornare a disposizione per la trasferta in Ucraina. SportFace.

E' arrivato il giorno tanto atteso per quanto riguarda la nazionale azzurra. L'Italia di Luciano Spalletti sarà in campo per la sesta sfida del suo percorso nel girone C delle qualificazioni a Euro 20