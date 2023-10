Derby col Sorrento | fischia Bordin | le designazioni complete

Leggi su anteprima24

(Di martedì 17 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl tour de force per il Benevento comincerà da Potenza, dove sabato i giallorossi affronteranno il. A dirigere ilcon i costieri è stato designato Andreadi Bassano del Grappa. Il fischietto veneto sarà alla prima in carriera sia con i giallorossi che con i rossoneri. “Debuttante” con i sanniti anche il primo assistente Giacomo Monaco di Termoli, mentre il secondo Giuseppe Lipari di Brescia ha già incrociato la formazione di Matteo Andreoletti nello sfortunato esordio stagionale di Torre del Greco contro la Turris. Il più “esperto” con la Strega sarà il quarto ufficiale che, per l’occasione, sarà Valerio Pezzopane de L’Aquila. L’abruzzese ha due precedenti con il Benevento nello stesso ruolo, entrambi al “Ciro Vigiroto” e riferiti allo scorso campionato: contro la Ternana (2-3) e ...