Denaro al clan dei Di Lauro | arrestato Tony Colombo

(Di martedì 17 ottobre 2023) Napoli – Blitz anticamorra contro ilDia Napoli con 27 arresti. In manette anche il cantante neomelodicoe la moglie Tina Rispoli. Saranno portati in carcere. Erano loro, secondo l’accusa, ad aver investitodelDi. Questa notte, 17 ottobre 2023, i carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale e del Comando Provinciale di Napoli, hanno eseguito un provvedimento di custodia cautelare, emesso dal Gip di Napoli su richiesta dalla Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di 27 indagati: si tratta di persone accusate a vario titolo dei reati di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione aggravata, violenza privata aggravata, associazione a delinquere finalizzata alle turbative d’asta ...