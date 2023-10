Delta Light presenta la nuova collezione Outdoor

Leggi su fmag

(Di martedì 17 ottobre 2023) Corpi illuminanti per esterni progettati per durare nel tempo: ladicombina ricercatezza formale e funzionalità sostenibile ed è in esposizione dal 25 ottobre nelStudio di via privata Gaspare Bugatti a Milano. Create per soddisfare requisiti di illuminazione complessi e differenziati, le nuove soluzioni della multinazionale belga assicurano anche negli spazi open air gli elevati standard prestazionali e di benessere visivo garantiti da anni negli ambienti indoor. “L’uso di materiali particolarmente resistenti alla corrosione, una verniciatura multistrato creata ad hoc, sistemi di protezione tarati su condizioni meteorologiche estreme e severi test di sicurezza caratterizzano la produzione dei nostri ...