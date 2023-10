(Di martedì 17 ottobre 2023) Alex Delannuncia sui social l'apertura di uno spazio a lui dedicato nelgrazie alla collaborazione con The. Nell'ambiente virtuale dell'ADP10 Metaverse, la sua carriera è ...

Alexannuncia sui social l'apertura di uno spazio a lui dedicato nel metaverso grazie alla collaborazione con The Nemesis. Nell'ambiente virtuale dell'ADP10 Metaverse, la sua carriera è ...

Del Piero sbarca nel metaverso con The Nemesis La Gazzetta dello Sport

Quanti gatti intorno ad Alex Del Piero Tuttosport

Sarà IL CASO KAUFMANN di Giovanni Grasso, con la regia di Piero Maccarinelli ad inaugurare dal 24 (anteprima) al 29 ottobre 2023, la stagione del Teatro Parioli. In scena un cast d’eccezione: Franco B ...Prima del concerto “AFRO AMERICAN SOUND” in programma oggi alle 21.00 nell’Auditorium “Gervasio” di Matera, si terrà alle ore 20.00 la CONFERENZA STAMPA per la presentazione della Stagione Concertisti ...