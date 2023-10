Decreto crescita | norma ancora in vigore? Ecco le ultime novità

(Di martedì 17 ottobre 2023) Come riportato dai colleghi di Calcio e Finanza, ilper il mondo del calcio dovrebbe restare, al momento, invariato

La stretta sugli sconti fiscali per i lavoratori che arrivano dall'estero resta (il famoso), ma non vale per tutti. Perché nella manovra è stato stabilito "un nuovo regime agevolato ...

Addio al Decreto Crescita, mercato rivoluzionato: salasso per i club, ecco cosa cambia La Gazzetta dello Sport

Decreto Crescita, rischio scongiurato: sport escluso dall'abolizione - Sportmediaset Sport Mediaset

Potrebbe esserci un colpo di scena nella cancellazione o modifica del Decreto Crescita. Secondo quanto ha riferito Calcio e Finanza questa novità non dovrebbe riguardare il mondo ...L'abolizione dello sconto fiscale per i calciatori acquistati dall'estero cambia i piani di diversi club. Ecco come si può evolvere il mercato ...