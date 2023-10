Decreto crescita | niente aggiunta anche per Pavard e Thuram? Dietrofront

Leggi su inter-news

(Di martedì 17 ottobre 2023) Stamattina è uscita la notizia di una possibile abolizione del, che avrebbe avuto effettisull’Inter in relazione agli ingaggi di. C’è però il: non è così. NON SI CAMBIA – Ilrimane, almeno per il momento. Rispetto a quanto emerso stamattina, non c’è il rischio che le società calcistiche debbano rivedere le proprie spese per l’acquisto di giocatori provenienti dall’estero (quelli fatti dall’1 gennaio), come si pensava all’inizio. La norma, spiega Calcio e Finanza, è invariata per i lavoratori dello sport e nulla cambierà rispetto a come era prima. Quindi, lato Inter, non ci saranno esborsi aggiuntivi per gli ingaggi di Benjamine Marcus ...