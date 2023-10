Declinati in grigio e abbinati ad accessori lady-like | diventano un outfit perfetto per un evento chic

Leggi su amica

(Di martedì 17 ottobre 2023) GUARDA LE FOTO Look che funzionano: i miglioriautunno inverno 2023-2024 Spesso non sono tanto i capi che scegliamo a determinare l’eleganza di un, quanto come vengono scelti e assemblati insieme agli. Sono piccoli dettagli e astuzie di styling a fare la differenza. E proprio questo è il caso del look del giorno preso in esame e composto da gilet di maglia e jeans oversize. A nominarli si potrebbero definire subito come due pezzi casual dell’armadio. In realtà possono essereanche in maniera elegante. Come? Facendo attenzione alle proporzioni e ai colori quando si scelgono. E poi completandoli conche possano esprimere in maniera ancora più chiara il mood che si ...