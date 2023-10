(Di martedì 17 ottobre 2023) Un'app per cellulare per gli spettatori degli stadi tedeschi per vedere ledel Var (Video Assistant Review) potrebbe essere disponibile "nel corso della seconda metà della stagione". Lo ha ...

Un'app per cellulare per gli spettatori degli stadi tedeschi per vedere ledel(Video Assistant Review) potrebbe essere disponibile "nel corso della seconda metà della stagione". Lo ha annunciato il responsabile del progetto. I tifosi negli stadi lamentano da ...

Decisioni Var, pronta in Germania l'app per i tifosi allo stadio La Gazzetta del Mezzogiorno

Molestia in campo, nessuno ha visto: l'arbitro è richiamato dal VAR e ... Fanpage.it

Francoforte, 17 ott. (Adnkronos) - Un'app per cellulare per gli spettatori degli stadi tedeschi per vedere le decisioni del Var (Video Assistant Review) potrebbe essere disponibile "nel corso della se ...Francoforte, 17 ott. (Adnkronos) - Un'app per cellulare per gli spettatori degli stadi tedeschi per vedere le decisioni del Var (Video Assistant Review) potrebbe essere disponibile "al più presto nel ...