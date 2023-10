Decisa la squalifica per Fagioli | stagione finita per lo juventino?

(Di martedì 17 ottobre 2023) Pubblicato il 17 Ottobre, 2023 Pochi giorni fa è scoppiata una nuova “bomba” nel calcio che ha coinvolto diversi giocatori, accusati di aver scommesso su siti clandestini. Il primo nome importante ad essere trapelato è stato quello di Nicolò, centrocampista della Juventus che ha deciso di vuotare il sacco e di collaborare per ottenere una pena più lieve. Ladi NicolòIl patteggiamento proposto dall’avvocato di Nicolòè stato accettato dal Procuratore Federale Chiné e, salvo sorprese, il calciatore dovrebbe essereto per 7 mesi, più 5 di pene accessorie e l’impegno a prestare il suo volto come testimonial per le campagne di sensibilizzazione sulla ludopatia. Era stato Fabrizio Corona a fare il nome di, anche se il ...

Fino a ieri c'era ancora un po' di incertezza ma ora la sentenza sembracon il calciatore che dovrebbe essere colpito da unadi 7 mesi. Per lui significa perdere tutto il resto di ...

Caso scommesse, Fagioli patteggia: 7 mesi di squalifica RaiNews

Caos scommesse, c’è il patteggiamento per Fagioli: decisa la durata della squalifica Quotidiano di Sicilia

La procura della Federcalcio italiana (FIGC) ha squalificato per dodici mesi il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli per aver scommesso su alcune ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...