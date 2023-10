“De Laurentiis è una furia” | la notizia che ha fatto arrabbiare il patron

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 17 ottobre 2023) Tuttosport rivela ladi Aurelio Dedirettamente da Castel Volturno. Svelato il motivo della rabbia. La missione di Rudi Garcìa è molto complicata. Il tecnico francese deve riacquisire la fiducia del club, della squadra e dei tifosi. Per farlo, ovviamente, ha bisogno di ottenere risultati e prestazioni convincenti nelle prossime uscite. A complicare ulteriormente la situazione di Garcìa, ci ha pensato la sosta per le Nazionali. Il centravanti azzurro, Victor Osimhen è tornato ancora una volta infortunato dopo una partita con la sua Nigeria. Infortunio Osimhen: la reazione di DeIl Napoli perde nuovamente Victor Osimhen. Il numero 9 del Napoli è uscito anzitempo nell’amichevole contro l’Arabia Saudita. Per lui gli esami strumentali hanno certificato una lesione di medio grado al bicipite femorale della coscia ...