DAZN offre il piano Standard a metà prezzo Abbonamento scontato del 50% per tre mesi

(Di martedì 17 ottobre 2023)ha deciso di lanciare una nuova offerta per gli appassionati. La piattaforma di sport in streaming propone fino al 23 ottobre l’al suodel 50% per tredi visione. Chiunque fosse interessato potrà dunque sottoscrivere l’offerta che...

è un servizio a pagamento, maun periodo di prova gratuito per i nuovi utenti. Puoi registrarti per un account e utilizzare il periodo di prova per guardare la partita gratuitamente. ...

Diritti tv: Dazn offre 900 milioni per la Serie A e non solo Bianconera News

DAZN offre il piano Standard a metà prezzo. Abbonamento scontato ... Digital-Sat News

Si avvia alla conclusione la seconda pausa Nazionali di questa stagione. In vista della ripresa del campionato di Serie A – programmata per il weekend del 21-22 settembre –, DAZN ha deciso di lanciare ...De Laurentiis vuole il canale della Lega; Juve, Milan ed Inter ancora indecise. L'incognita dei debiti per accettare Dazn e Sky ...