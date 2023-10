Davide Romano | Ora gli imam di Milano condannino i terroristi

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 ottobre 2023), la tensione cresce e Hamas, anche a, dimostra di avere fin troppi tifosi. Che idea si è fatto? «Alla base c'è un'esperienza che non è affatto un pregiudizio, ovvero che ogni volta che in Medio Oriente la situazione si scalda gli ebrei vengono aggrediti in tutta Europa ed è successo anche nella nostra città, al momento solo con attacchi verbali per strada. È ora quindi di cambiare approccio, smettendola di pensare che il terrorismo sia come la pioggia. Non è un fenomeno passeggero».La solidarietà che arriva dal mondo islamico è troppo tiepida? «Quando ci esprimono solidarietà vorrei capire con chi abbiamo a che fare. Quando Israele subisce un attacco terrorista giustamente tutti dicono “Hamas non rappresenta i palestinesi”, però alle manifestazioni pro Palestina nessuno condanna Hamas, anzi. Qualcosa non torna... È un gioco delle tre ...