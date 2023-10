David Beckham | una storia da conoscere

Leggi su distantimaunite

(Di martedì 17 ottobre 2023) Va bene, lo ammetto: come molti di voi, anche io ormai sono una vera appassionata di serie TV e documentari dedicati a personaggi famosi. Lo scorso weekend, con un po’ di scetticismo ho guardato quello su. Voglio essere precisa, lo scetticismo non è dato dal fatto che io non ami il calcio. Ma proprio per il contrario, perché amo e ho amato follemente il calcio, non riesco ad immergermi nelle vite raccontate. Per paura, probabilmente, di rimanerne delusa. Con quello dedicato aè stato diverso. Lo confesso, ho deciso di vederlo perché su Instagram, personaggi famosi e non, ne parlavano benissimo. In alcuni casi commossi e allora lo scorso weekend ho dedicato un po’ di tempo a questo documentario. Beckam è uno di quei giocatori che calcisticamente ho conosciuto perché in quel periodo ...