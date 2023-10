'The Veritonic team's collaboration on methodology with our Brandand Growth team helped ... it's critical that advertisers have the measurementthey need to support the ongoing evolution ...

Data Science for Resilience, Terna avvia collaborazione con due startup Notiziario USPI

Dottorando in Applied Data Science and Artificial Intelligence su ... Università degli studi di Trieste

11th Allianz Motor Day: Allianz welcomes the EU Data Act – but sees further need for regulation on secure exchange of vehicle data Vehicle owners should have full control and sovereignty: they decide ...Garri (Terna): "Questa challenge è nata per individuare soluzioni che renderanno l'infrastruttura di trasmissione in alta tensione sempre più sostenibile" ...