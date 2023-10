Darwin Machis | condannato a 9 600 euro di multa per rissa in un bar di Granada

... Rafael Romo; Miguel Navarro, Wuilker Ángel, Yordan Osorio, Alexander González; Tomás Rincón, Yangel Herrera, José Andrés Martínez;Machís, Salomón Rondón, Yefferson Soteldo. CILE (4 - 2 - 3 - ...

NEWS - Udinese, l'ex Machis a processo per aggressione: rischia ... Napoli Magazine

Darwin Machis, condenado a multa de 9.600 euros por la pelea en un bar de Granada Sport

Providing the thrust in the attacking third are Darwin Machís, Salomón Rondón, and Yefferson Soteldo. Machís’ agility, coupled with Rondón’s physicality and Soteldo’s technical brilliance, form a ...In a surprising turn of events, Venezuela managed to secure a draw against the football powerhouse, Brazil, in the recent South American Qualifiers for the 2026 World Cup. The match, which took place ...