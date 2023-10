Dall'Inghilterra | Maguire come Smalling | c'è il Milan

La classifica del girone L'Italia è seconda nel girone C con 10 punti , a tre lunghezzecapolista. Entrambe le squadre hanno una partita in meno rispetto alle altre. Seguono Albania ...

Dall'Inghilterra a Fumone: «Abbiamo mollato tutto per vivere in Ciociaria» ilmessaggero.it

Mercato Milan, il nome clamoroso dall'Inghilterra: "Maguire a gennaio" Tuttosport

Questa sera l'Italia di Luciano Spalletti sarà impegnata a Wembley per incrociare le armi contro l'Inghilterra nell'ottava giornata delle qualificazioni agli Europei 2024 che si svolgeranno in Germani ...Il difensore ha recentemente dichiarato di "non voler giocare una volta al mese". Sulle sue tracce ci sarebbero anche altri club di Serie A ...