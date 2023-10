Da Spalletti alla Juve | Corona show | furia in diretta

Leggi su rompipallone

(Di martedì 17 ottobre 2023) Il fotografo, al centro del caso scommesse con le sue rivelazioni, ha attaccato il ct della Nazionale. Parole forti anche sullantus. Durante la sosta, la Nazionale sta passando senza dubbio in secondo piano. Oggi è andato in scena il replay della finale degli ultimi Europei con l’Inghilterra, stavolta uscita vincitrice per 3-1, ma tutta l’attenzione è stata rivolta a Fabrizioche dopo la partita di Wembley ha duramente attaccato Lucianoper le sue dichiarazioni.attacca: “Ti devi vergognare”è stato protagonista di un’intervista al programma “Avanti Popolo” su Rai 3, dove si è ovviamente parlato di questo vero e proprio scandalo e dopo aver svelato negli scorsi giorni i nomi di Sandro Tonali, Nicolò Zaniolo e Nicola Zalewski (oltre a quello ...