Da Napoli a Latina per incontrare la sua bella conosciuta on line | che però è sposata… Salvato dalla Polizia

(Di martedì 17 ottobre 2023) Pubblicato il 17 Ottobre, 2023 Una storia come tante, con due persone che si conoscono on; galeotta, in questo caso, la piattaforma cinese Tik Tok. Chattano, per circa un mese, quindi lui decide di fare il grande passo e trasformare un’amicizia speciale onin qualcosa di concreto. Lui, quindi, animato dalle migliori intenzioni parte daper raggiungeree portarla a cena per conoscersi meglio. Quello che non sa, e che lei non gli ha detto, è che èIl ragazzo campano, quindi, si ritrova ad essere inseguito con l’auto e speronato, quindi picchiato, dal marito di lei. Insospettito, infatti, il coniuge aveva deciso di seguirla finendo per trovarli insieme. E’ probabile che non si arrivi in tribunale per questa vicenda, ma per calmare gli animi è stato necessario ...