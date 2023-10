Cybersicurezza | esperti e imprese a confronto a Palazzo Donn’Anna Coviello | Pmi nel mirino | si assicurino

Leggi su ildenaro

(Di martedì 17 ottobre 2023) Che il tema dellain Italia sia particolarmente sentito e finalmente trovi il giusto spazio nel dibattito pubblico ne è riprova il fatto che lo scorso giugno il Governo l’abbia inserita per la prima volta in un programma strategico (nella fattispecie nell’Agenda Ricerca e Innovazione). Anche i dati parlano chiaro: il Mimit lo scorso marzo tramite il ministro Urso ha reso noto durante CyberSec che “gli attacchi verso il nostro Paese sono raddoppiati” e al centro di tale offensiva ci sono le piccole e medieitaliane. In questo scenario globale di rinnovata consapevolezza dei rischi che un attacco può cagionare a un’azienda si colloca il workshop “: un tema di business” organizzato da Grimaldi Alliance, IGB Broker e Yoroi. L’evento è previsto per venerdì 20 ottobre 2023 a partire dalle ore 17:00 e sarà ...