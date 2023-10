Crollo di massi | chiude la Provinciale “Ponte Selva-Parre” | la strada alternativa

Leggi su bergamonews

(Di martedì 17 ottobre 2023) Con apposito ordinanza il servizio Viabilità della Provincia di Bergamo comunica che la S.P. 48 “” rimarrà chiusa dal 23 ottobre all’11 novembre 2023, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15 alle ore 17, per permettere i lavori di messa in sicurezza del versante a monte della, danneggiato in seguito al distacco di materiale roccioso durante gli eventi atmosferici del 23 settembre scorso, così come indicato nella relazione geologica redatta dal Geologo incaricato dalla Provincia di Bergamo. Il Comune diha individuato il percorso alternativo per l’accesso al centro abitato dinellacomunale “Al Socc”. Lasarà percorribile solo durante la chiusura della S.P. 48 e sarà ...