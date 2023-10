Cresce la fortuna della Famiglia Reale inglese | i dettagli sul patrimonio

Leggi su velvetmag

(Di martedì 17 ottobre 2023) Lavanta una fama che non conosce confini. Negli ultimi decenni i reali inglesi hanno sempre cercato di presentarsi il più vicino possibile alla gente. Come hanno mostrato con l’attenzione a tematiche come la riduzione dei privilegi e dei benefit. Hanno creato un’immaginemonarchia più semplice e vicina alla gente comune. Ma allo stesso tempo probabilmente è chiaro a tutti che dietro la Corona si nasconde una grande. Secondo quanto riportato dalla rivista Forbes nel suo ultimo numero, laha attualmente unenorme. Tra fortune personali, patrimoni immobiliari, investimenti, gioielli e tanto altro ancora, i reali inglesi possono vantare il quinto posto nella classifica ...