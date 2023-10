Cresce il consumo di crack | effetti “drammatici” sui giovani

Leggi su ildenaro

(Di martedì 17 ottobre 2023) PALERMO (ITALPRESS) – In passato poco conosciuto, oggi ildiè sempre più diffuso, soprattutto tra i. Ricavata tramite processi chimici dalla cocaina, la sostanza viene assunta inalando il fumo. Costa poco, appena 5 euro a dose, ma è pericolosissima: crea dipendenza, aggressività e alienazione. Ne abbiamo parlato con esperti e. “Non conosco gliche ha sull’organismo – racconta un ragazzo – perché sfortunatamente è una lacuna delle scuole superiori, quindi non fanno informazione riguardo alle sostanze stupefacenti”. Gli fa eco un altro coetaneo: “Non conosco bene questa sostanza e non conosco persone che ne fanno uso. Sicuramente so che è una pericolosa”. “Dovrebbe avere più o menoallucinogeni – spiega invece una studentessa universitaria ...