Così la Legge di Bilancio taglia il canone ma dà alla Rai 420 milioni l’anno di soldi pubblici

Leggi su open.online

(Di martedì 17 ottobre 2023) Ladidel governo MeloniilRai nella bolletta dell’elettricità. Per i prossimi tre anni la cifra scenderà da 90 a 70 euro annui per ciascun cittadino. Ma contemporaneamente l’esecutivo riconosceRai uno «stanziamento straordinario» di 420sempre per tre anni. I 1260copriranno il buco. Non interamente, sostiene il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Viale Mazzini dovrà fare delle economie. Ma in Rai, spiega oggi Repubblica, la pensano diversamente. Secondo il Mef la Rai perderebbe 60in tutto dallo sconto in bolletta per i cittadini. La Rai invece conta 1410di incassi con ila 70 euro. E con il contributo del ...