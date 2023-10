Cosa succede senza bob | Milano-Cortina | parla Zaia

(Di martedì 17 ottobre 2023) "Non ho ancora notizie ufficiali attorno alla scelta di abbandonare il progetto della pista da Bob dima se così sarà noi chiederemo che venga ridisegnata la distribuzione delle gare e delle venues olimpiche". Così il presidente della Regione Veneto Lucain merito alle dichiarazioni del presidente del Coni Giovanni Malagò durante la sessione del Comitato olimpico internazionale a Mumbai. "Il bob è un'opera finanziata dal Governo la cui realizzazione sarebbe in capo a Simico, noi non abbiamo mai finanziato l'opera - ha chiarito. - E tuttavia si tratta di un elemento centrale del dossier illustrato nel 2019 a Losanna". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Leggerezza e profondità si alternano come al solito in uno dei pochi talk televisivi che, come detto altre volte, aiuta in modo pacato a capireintorno a noi. E mai come in questi tempi ...

Superbonus 110, cosa succede se non si finiscono i lavori entro l'anno Dalla cessione allo sconto in fattura: ilmessaggero.it

Cosa succede se le agenzie di rating declassano i titoli di Stato italiani Fanpage.it

Che tempo farà nel ponte di Halloween e di Ognissanti Secondo le previsioni fatte sul sito meteogiuliacci.com, è possibile lanciarci ...I ricercatori suggeriscono che, nella mezza età, le donne investono maggiormente in coloro che le circondano e che possono aiutarle a crescere o a prendersi cura dei loro figli, come ad esempio le ...