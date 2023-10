Cosa si è fatto Osimhen e quanto tempo rimarrà fuori | i tempi di recupero

Leggi su oasport

(Di martedì 17 ottobre 2023) Secondoriportato da Sky Sport, il nigeriano Victorè tornato a Napoli dopo essersi infortunato in Nazionale e gli esami strumentali ai quali si è sottoposto hanno mostrato la lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra, con l’attaccante che dovrà stare fermo almeno un mese. Potrebbero essere almeno 6 le partite tra Serie A e Champions League che verranno saltate dall’africano in seguito all’infortunio, dato che il rientro dovrebbe avvenire a Bergamo sabato 25 novembre in campionato in casa dell’Atalanta. Al momento l’attaccante salterà il match contro il Verona di sabato prossimo, la trasferta di Berlino con l’Union in Champions, la sfida col Milan a fine mese e la trasferta di Salerno ad inizio novembre, poi il ritorno di Champions contro l’Union ed infine il match contro l’Empoli. Il calciatore dovrebbe poi ...